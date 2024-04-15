Посол Ерхов: банковские проблемы между РФ и Турцией могут создать сложности для туристов

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Проблемы в банковской отрасли между Россией и Турцией могут стать причиной осложнений для туристов. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"В принципе, конечно, если вся система финансовых расчетов утрачивает надежность, то вполне возможно, что и в каких-то отдельных конкретных случаях могут возникнуть осложнения", – цитирует его РИА Новости.

По словам посла, со сложностями могут столкнуться неорганизованные туристы, посещающие Турцию не по путевкам. Отдыхающие по путевкам от туроператоров более защищены в этом плане, отметил он. Они получают определенные гарантии на случай ЧС.

В ближайшее время в Анталье состоится встреча российско-турецкой рабочей группы по безопасности туризма. В ней примут участие представители ведомств РФ и Турции, которые обсудят банковские проблемы, заключил Ерхов.

Ранее Турция вошла в пятерку самых популярных направлений предстоящего летнего сезона. Исследование показало, что туда, а также в Египет, Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы собираются отправиться россияне с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц.

