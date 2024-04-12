SuperJob: четверть россиян планируют отдыхать летом в РФ

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Четверть россиян планируют провести летний отпуск в поездках по России. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.

Аналитики выяснили, что по сравнению с прошлым годом число желающих провести отпуск в путешествиях по стране увеличилось на 4%. Таким образом собираются поступить 25% опрошенных.





из исследования сервиса по поиску работы SuperJob Топ-5 самых популярных направлений – Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. Далее следуют Дагестан, Калининград, Москва, Карелия и Владивосток.

Отдыхать на даче или в деревне планируют 18% опрошенных. В свою очередь, 15% сообщили, что проведут летний отпуск дома. Поехать за рубеж собираются 7% респондентов, что на 3% больше, чем в прошлом году. Чаще о планах на заграничный отпуск рассказывали россияне до 34 лет.

В пятерку самых популярных зарубежных направлений вошли Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. "В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц", – говорится в исследовании.

Вместе с тем 17% опрошенных предстоящим летом вообще не собираются уходить в отпуск. В прошлом году так ответили 19% россиян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, сколько будет стоит отдых в Сочи в майские праздники. По его словам, за билет на поезд или самолет придется отдать до 8 тысяч рублей. При этом места размещения варьируются по стоимости в зависимости от категории. В целом расценки стартуют от 4 200–4 300 на двоих человек вместе с завтраком.

