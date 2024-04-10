Президент РСТ Барзыкин назвал самые популярные направления для отдыха в майские праздники

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Краснодарский край, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Москва входят в топ самых популярных направлений для отдыха в майские праздники. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

"На майские праздники лучше планировать свое путешествие по России, так как праздники прерывистые. Самые комфортные и популярные направления – Краснодарский край, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Казань", – отметил он.

Сейчас, по словам эксперта, еще можно успеть забронировать туры на май по хорошей цене.

Популярностью среди туристов также пользуются направления в сторону Кавказа. Из-за большого внимания там наблюдаются проблемы с наличием мест в гостиницах. К 2030 году число гостевых домов на Кавказе должно увеличиться.

Ранее Барзыкин рассказал, что стоимость билета в Сочи в мае может составить около 8 тысяч рублей. Однако приобрести билет за такие деньги можно исключительно заранее. Цена в отеле с завтраком на сутки на двоих составит от 4 тысяч рублей.

