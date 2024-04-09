На Russpass появилось 10 межрегиональных маршрутов по Москве и Владимирской области

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На сайте цифрового туристического сервиса Russpass появилось 10 новых маршрутов проекта "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Продолжительность маршрутов составляет от двух до пяти дней. Они посвящены фольклору, архитектуре, кино, современной культуре и другим темам. Маршруты подойдут для семейного отдыха.

Путешествующие по направлению "Магия кино" смогут побывать на местах съемок советского и российского кино. В рамках путешествия "Легенды вкуса" можно открыть новые гастрономические точки двух регионов, направление "Особенности русской бани" расскажет о банной культуре.

Проект о Москве и Владимирской области заработал в марте 2024 года. Он основан на исторической взаимосвязи двух княжеств – Московского и Владимирского. Проект приурочен к празднованию 1000-летия города Суздаля.

Ранее в туристическом сервисе Russpass представили серию литературных аудиоэксркусий. В подборку также вошли прогулки по местам, связанным с судьбами Сергея Есенина, Михаила Булгакова и Александра Островского.

