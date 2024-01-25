На портале "Узнай Москву" опубликовали авторский маршрут Аллы Сигаловой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале "Узнай Москву" появился авторский маршрут хореографа, режиссера, актрисы, телеведущей, педагога Школы-студии МХАТ Аллы Сигаловой, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Экскурсия включает шесть точек, в том числе Российский институт театрального искусства, Театр имени Маяковского, Московскую государственную консерватории имени П. И. Чайковского. Все эти места играют особую роль в ее творческой биографии.

В департаменте информационных технологий столицы рассказали, что новый маршрут является частью спецпроекта, посвященного юбилею Школы-студии МХАТ, в которой Сигалова на протяжении многих лет заведует кафедрой пластического воспитания.

Все точки маршрута отмечены на интерактивной карте. Желающие могут прочитать дополнительные факты о каждой отдельно взятой локации. Пользователям также доступен авторский маршрут ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и ученицы Олега Ефремова.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут осенней прогулки по живописным местам города. Он проходит по местам, которые выглядят особенно живописно в это время года. Маршрут отлично подойдет для неспешного путешествия.

В маршрут вошли Патриаршие пруды, парк "Зарядье", "Аптекарский огород", Главный ботанический сад РАН и другие известные места. Во время прогулки пользователи портала "Узнай Москву" смогут узнать их историю, перейдя по специальным вкладкам.



Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин