Маршрут осенней прогулки по паркам появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале "Узнай Москву" появился маршрут осенней прогулки по живописным местам города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

"Он проходит по местам, которые выглядят особенно живописно в это время года. Маршрут отлично подойдет для неспешного путешествия", – рассказали в ведомстве.

В маршрут вошли Патриаршие пруды, парк "Зарядье", "Аптекарский огород", Главный ботанический сад РАН и другие известные места. Во время прогулки пользователи портала "Узнай Москву" смогут узнать их историю, перейдя по специальным вкладкам.

Отмечается, что прогулка начинается с Ботанического сада. Он был создан в 1945 году, в нем представлено порядка 70 видов растений, сегодня он считается одним из крупнейших в Европе. Далее маршрут проходит через старейший ботанический сад России – "Аптекарский огород", созданный еще 1706 году для выращивания лекарственных трав.

Кроме того, частью программы осенней прогулки по Москве стали Патриаршие пруды, которые обычно ассоциируются с романом Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", открытый в 2017 году парк "Зарядье", а также Воронцовский парк со старинной усадьбой и каскадом прудов.

Последней точкой на маршруте является музей-заповедник "Коломенское". Первое упоминание этого места датируется 1336 годом. Когда-то там располагалась любимая резиденция царя Алексея Михайловича.

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