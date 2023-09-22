Шесть тысяч голосований прошло в Москве в рамках проекта "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть тысяч голосований прошло в проекте "Активный гражданин", в рамках которых москвичи высказали более 235 миллионов мнений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Проект работает на протяжении 9,5 года. Жители Москвы высказывали свою позицию по вопросам благоустройства, выбирали название улиц, станций метрополитена и вокзалов, а также отмечали, какие мероприятия они хотели бы посетить. В жизнь воплотили четыре тысячи идей горожан.

За это время москвичи помогли принять стандарты детского отдыха, работы городских медучреждений и центров "Мои документы". Также они проголосовали за названия более чем для 130 улиц, станций метро, площадей и других объектов. Горожане решили, как будут выглядеть новые станции столичной подземки.

Участники проекта "Активный гражданин" поддержали высадку более миллиона деревьев и кустарников, а также проекты благоустройства парков Северного речного вокзала, в пойме реки Чермянки, пойме реки Яузы, "Ходынское поле", ландшафтного парка "Митино" и другие.

Горожане приняли участие в формировании перечня домов, вошедших в программу реновации, и выступили за замену дизельных автобусов на экологичные электробусы.

Ранее проект "Активный гражданин" создал серию голосований под названием "Осень в Москве", в рамках которых предлагает жителям города оценить столичные объекты, связанные с обучением, спортом и досугом.

Отмечается, что в первом вопросе граждане выберут лучшие, по их мнению, спортивные комплексы, из списка, в который были внесены 23 варианта, можно выбрать пять наиболее понравившихся.



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