Собянин: москвичи на "Активном гражданине" выберут лучшие фотоработы о жизни столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/"Новый взгляд". Фото Д. Аношина. Номинация "Городской пейзаж"

Москвичи на площадке "Активный гражданин" смогут выбрать лучшие фотоработы о жизни столицы. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Снимки сделаны как профессиональными фотографами, так и любителями. На них портреты жителей и необычные ракурсы столицы. Всего прислали 1 786 работ, жюри выбрало 80 финалистов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшие снимки X ежегодного конкурса городской фотографии "Планета Москва". Работы присылали из российской столицы, Санкт-Петербурга, Брянска, Владимира, Калининграда, Калуги, Краснодара, Тольятти, из Амурской, Ленинградской, Московской, Мурманской и Ростовской областей, а также Красноярского края и Республики Бурятия.

Жители смогут определить победителей в четырех номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Динамика мегаполиса". Авторы снимков с наибольшим числом голосов удостоятся призами с символикой проекта. Церемония награждения состоится 12 августа на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье".

На этом же месте пройдет награждение победителей, которых выбрали члены экспертного жюри и подписчики страницы департамента градостроительной политики в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, на площадке "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшие социальные проекты, которые будут реализованы в столице. Они представлены в пяти категориях: "Москва спортивная", "Москва креативная", "Москва инновационная", "Москва патриотическая", "Москва туристическая".

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