Собянин объявил победителей конкурса "Покажи Москву!"

Фото: vk.com/mossobyanin

В конкурсе "Покажи Москву!" победителями стали авторы 17 лучших экскурсий по столице. 10 из них определило экспертное жюри, еще семерых выбрали участники проекта "Активный гражданин", написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Самым юным победителем за четыре года проведения конкурса стал 11-летний Евгений Кушнарев. Он представил прогулку по району Зюзино. По пути можно будет увидеть Медовый пруд и старинный храм Бориса и Глеба", – поделился мэр.

Собянин также отметил маршрут Андрея Горбачева "Под Москвой по Большой кольцевой. Загадки БКЛ". В своем проекте победитель рассказывает об особенностях строительства и декора станций – от "Хорошевской" до "Кленового бульвара".

Кроме того, в числе лучших есть маршрут "Кольцо дворянских усадеб и главные святыни Новой Москвы". Его создала Майя Боровских, которая придумала экскурсию по лучшим историческим зданиям Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее Собянин рассказал, что жители Москвы смогут принять участие в онлайн-голосовании за лучшие городские проекты – номинантов премии MUF Community Awards 2023. На нее могут рассчитывать люди и организации, которые своей деятельностью повлияли на развитие различных сфер столичной жизни.