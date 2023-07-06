Главные достижения транспортной сферы Москвы продемонстрируют на МУФ в "Манеже"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в "Манеже" посетители смогут узнать об инновационных транспортных проектах столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы мы подготовили уникальную выставку, где посетители смогут взглянуть на транспортную систему столицы по-новому, попробовать себя в роли сотрудников транспорта и узнать, как изменится наш город в будущем", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

На выставке гости познакомятся с транспортными проектами, в том числе узнать больше о Московских центральных диаметрах (МЦД), Большой кольцевой линии (БКЛ) и других. Помимо этого, посетители смогут увидеть самую большую голограмму в России, побывать на экскурсии внутри тоннеля строящегося МЦД-5 и прокатиться на уменьшенных копиях вагонов метро.

Выставка "Год нового транспортного каркаса" пройдет в "Манеже" с 16 августа по 10 сентября. Посетить ее можно будет бесплатно.

В предстоящее воскресенье, 9 июля, на Воробьевых горах в Москве пройдет фестиваль "Ретрорейс". Гости смогут познакомиться с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970–80-х годов. Посетить мероприятие можно будет с 10:00 до 21:00.



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