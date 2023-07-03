Фестиваль "Ретрорейс" пройдет в Москве 9 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль "Ретрорейс" пройдет на Воробьевых горах 9 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что мероприятие пройдет с 10:00 до 21:00. Его проводит Музей транспорта Москвы. Гости смогут познакомиться с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970–80-х годов.

По информации музея, центром фестиваля станет выставка музейных экспонатов. На ней будет представлен "ЗиЛ-158", послуживший отправной точкой для создания "ЛиАЗ-677" – самого популярного городского автобуса в мире. Также для участников подготовили тротуароуборочную машину "ТУМ-975", она убирала столичные улицы и дворы до конца 1970-х годов.

Уточняется, что в фестивале поучаствуют приглашенные автоклубы, музеи-партнеры, частные коллекционеры и реставрационные мастерские. В рамках мероприятия пройдет авторалли "На семи холмах", которое проводится с 2016 года автоспортивным обществом "Наследие" и комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации.

"В 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин учредил День Московского транспорта, который мы ежегодно отмечаем вместе с горожанами. Фестиваль "Ретрорейс" приурочен именно к этому празднику и пройдет уже во второй раз. Под открытым небом вы сможете увидеть редкие машины и городской транспорт", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В прошлом году "Ретрорейс" также проходил 9 июля. Специально для этого события сотрудники Музея транспорта Москвы воссоздали первый московский омнибус – Daimler-Marienfelde 1905 года.

Ранее сообщалось, что колонна ретротранспорта пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара в День Московского транспорта, 8 июля. Колонна отправится в 11:00.

Фестиваль "Ретрорейс" прошел на Воробьевых горах