Выставку к 130-летию со дня рождения Маяковского откроют в Москве 20 июля

Фото: goslitmuz.ru

Выставку к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского откроют в Государственном музее истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени Даля 20 июля. Информация об этом появилась на сайте музея.

Отмечается, что она получила название "О разных Маяковских". Проект объединил усилия ГМИРЛИ имени Даля и Государственного музея Маяковского, обладателей коллекций, связанных с поэтом.

"В состав выставки включено около 300 уникальных предметов, которые раскрывают личность и талант Маяковского в новых ракурсах. Большую часть экспонатов составляют изобразительные материалы: "Окна РОСТА", афиши выступлений, эскизы костюмов и декораций к "Мистерии-буфф", которые впервые будут показаны в полном объеме", – сказано в сообщении.

По информации музея, к открытию выставки выпустят специальный альбом-каталог. Гостей ждут по адресу Зубовский бульвар, дом 15, до 14 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что колонна ретротранспорта пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара в День Московского транспорта, 8 июля, в 11:00. Ее путь будет пролегать через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо, пока колонна не окажется на Чистопрудном бульваре.

До этого москвичей пригласили на новую выставку о знаменитых вузах столицы. Ее подготовили центры госуслуг и Главархив. Посетители экспозиции смогут не только познакомиться с историей высших учебных заведений, но и узнать интересные факты об их самых выдающихся выпускниках.

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