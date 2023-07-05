Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Музей транспорта Москвы выпустил тематические карты "Тройка" в честь фестиваля "Ретрорейс", сообщает Агентство "Москва".

На транспортных картах изображены экспонаты из коллекции музея – автомобили Москвич-407, Москвич-2140 и ГАЗ-24 "Волга".

Лимитированные карты раздадут в качестве подарков участникам, которые посетят фестиваль. "Тройки" можно будет получить на входе.

Ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" на Воробьевых горах пройдет с 10:00 до 21:00 9 июля. В этом году Музей транспорта познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970-1980-х годов.

"Фестиваль "Ретрорейс" является семейным праздником, объединяющим разные поколения жителей столицы интересом к истории города и транспорта в частности. В 2023 году посетители смогут принять участие в обсуждениях и мастер-классах лектория, найти раритетную или винтажную вещь на ярмарке, для юных посетителей будет устроено специальное пространство для игр", – рассказала директор Музея транспорта Оксана Бондаренко.

Ранее сообщалось, что центром фестиваля станет выставка музейных экспонатов. На ней будет представлен "ЗиЛ-158", послуживший отправной точкой для создания "ЛиАЗ-677" – самого популярного городского автобуса в мире. Также для участников подготовили тротуароуборочную машину "ТУМ-975", она убирала столичные улицы и дворы до конца 1970-х годов.

В фестивале поучаствуют приглашенные автоклубы, музеи-партнеры, частные коллекционеры и реставрационные мастерские. В рамках мероприятия пройдет авторалли "На семи холмах", которое проводится с 2016 года автоспортивным обществом "Наследие" и комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации.

Фестиваль "Ретрорейс" прошел на Воробьевых горах