Проект "Город заданий" подготовит специальные задачи к Московскому урбанистическому форуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Город заданий" подготовит для пользователей специальные задачи к Московскому урбанистическому форуму (МУФ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В качестве заданий участникам предложат посетить новые столичные парки, пространства для досуга и отдыха. За каждое выполненное задание будут начисляться баллы, который можно будет обменять на подарки на сайте "Миллион призов".

В течение всего периода проведения МУФ пользователям платформы будут поступать уведомления о важных событиях. Помимо этого, в приложение добавят интерактивную карту.

В рамках МУФ в "Манеже" представят выставку о главных транспортных достижениях столицы. Она пройдет с 16 августа по 10 сентября. Посетители смогут увидеть самую большую голограмму в России, побывать на экскурсии внутри тоннеля строящегося МЦД-5 и прокатиться на уменьшенных копиях вагонов метро.

