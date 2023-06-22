Москвичи выполнили задачи проекта "Город заданий" 1,6 миллиона раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи выполнили задачи в рамках проекта "Город заданий" 1,6 миллиона раз с начала 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметила заммэра города Наталья Сергунина, за это время участниками стали свыше 35 тысяч граждан. Теперь в проекте задействованы более 135 тысяч человек.

"Они активно помогают городу в различных сферах. Например, оценивают состояние библиотечных книг, поддерживают волонтерские акции, фотографируют московские парки и делятся снимками в соцсетях", – уточнила она.

Сергунина также отметила, что москвичи принимали участие в спортивных состязаниях, викторинах и тестировании нового приложения. За выполненную задачу они получают баллы, которые затем можно обменять на подарки или использовать на благотворительные нужды.

В настоящее время пользователям доступно больше 300 заданий. Горожане выбирают задачу, которую хотели бы выполнить, используя удобную систему поиска. Для этого есть интерактивная карта, теги и фильтры.

Так, в рамках одного из заданий гражданам предлагают внести свой в клад в написание "Книги памятников-героев Москвы". Желающие могут оставить заявку, представив историю памятника и приложив к ней фотографии или видео.

Ранее участники проекта "Активный гражданин" высказались по поводу проведения юбилейного конкурса фотографий "Планета Москва". В опросе приняли участие 69 879 человек. Отмечается, что 53 272 респондента оценили мероприятие высшим баллом.

В 2023 году конкурс состоится в 10-й раз. Заявки на участие принимают до 30 июня. Победителя в номинации "Народное голосование" традиционно выберут подписчики официальных страниц департамента градостроительной политики города Москвы в социальных сетях, а также пользователи проекта "Активный гражданин".



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