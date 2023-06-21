Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в саду имени Баумана в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" состоится в саду имени Н. Э. Баумана 8 и 9 июля. Он будет посвящен Дню семьи, любви и верности, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Гости смогут поучаствовать в ярмарке, познавательных и творческих программах.

"Участниками фестиваля станут больше 30 благотворительных организаций. Они проведут для москвичей и туристов мастер-классы, лекции и тематический квест. На семи площадках найдутся развлечения для гостей всех возрастов", – подчеркнула она.

На главной сцене мероприятия будут выступать лекторы и творческие коллективы, а некоммерческие организации устроят мастер-классы по экологии, благотворительности и волонтерству. Одна их площадок будет посвящена животным. На ней москвичи смогут познакомиться с питомцами из приютов и забрать их домой. Для хозяев животных также установят мобильную ветеринарную станцию и площадку груминга.

Гости фестиваля смогут купить вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие предметы, средства с которых пойдут на помощь подопечным организаций. Ярмарка будет открыта с 11:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Объем финансирования конкурса составляет 600 миллионов рублей. НКО, зарегистрированные больше шести месяцев назад без реализованных проектов, могут получить гранты до 500 тысяч рублей.

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