VK Fest запустил экологическую программу ко Всемирному дню окружающей среды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

VK Fest обновил и усилил программу зеленых инициатив во всех городах присутствия. Среди них – раздельный сбор мусора, капшеринг, точки для мытья посуды, экологические лекции от экспертов и многое другое.

В Москве и Петербурге будет организован раздельный сбор мусора (в прошлом году добровольцы отправили на переработку 230 килограммов вторичных ресурсов). Кроме того, на фестивале в Москве будет работать капшеринг от "VK Добра": каждый неравнодушный к природе гость сможет купить за 250 рублей многоразовый брендированный стакан с символикой VK Fest, а у покупателей "Добрых билетов" будет возможность получить его бесплатно. Стаканы позволят наслаждаться музыкой и любимыми напитками, не загрязняя природу пластиком. После праздника их можно будет оставить себе как сувенир или сдать на переработку. В Парке Горького будут оборудованы точки для мытья стаканов, чтобы обеспечить гигиеничное многоразовое использование.

Гости смогут посетить экологический лекторий от "VK Добра", где эксперты обсудят экопривычки жителей России.

Посетители VK Fest в этом году также могут поддержать организации, которые занимаются помощью природе или бездомным животным. 100 рублей с покупки "Доброго билета" во Владивостоке, в Сочи и в Москве будут перечислены благотворительным фондам.

Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап в пяти городах. В список вошли более 100 артистов, в том числе ANNA ASTI, МОТ, HammAli & Navai, Элджей, Баста, Клава Кока и многие другие. Зрители смогут побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки, всем желающим будут доступны яркие фотозоны и анимационные шоу.