VK Fest сделали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

VK Fest 2023 адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сайтом фестиваля уже сейчас могут воспользоваться незрячие люди, а трансляцию VK Fest впервые переведут на русский жестовый язык. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

"Крупнейший open-air страны в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest смогут помочь добрыми делами и пройти чекап", – сказано в сообщении.

Отмечается, что площадку фестиваля подготовили для гостей на инвалидных колясках. Также на мероприятии можно будет проверить здоровье в специальных зонах. Гостям предложат бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, чекап для тех, кто хочет стать донором костного мозга. Бесплатно консультировать также будут невролог и кардиолог.

При покупке "Добрых билетов" можно поддержать благотворительные организации, добавляют в пресс-службе.

Ранее был объявлен финальный состав артистов на VK Fest 2023 в Москве, который пройдет в Парке Горького 15 и 16 июля. Ожидается выступления таких музыкантов, как SALUKI, ANNA ASTI, Хаски, КУОК, Люся Чеботина, "мытищи в огне", L’One, Эрика Лундмоен, Элджей, HammAli&Navai и многих других.

Также сообщалось, что театральные коллективы со всего мира выступят в Москве в рамках "Чеховского фестиваля на улицах Москвы". Жители и гости столицы до конца лета смогут бесплатно увидеть выступления как участников театрального фестиваля, так и специально приглашенных коллективов.