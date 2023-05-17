Объявлен финальный состав артистов на VK Fest 2023 в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Выступления любимых артистов, тематические зоны, более 200 различных активностей, встречи с кумирами, автограф-сессии, конкурсы и памятные подарки ждут гостей VK Fest, который начнется 17 июня во Владивостоке.

Далее город передаст эстафету Новосибирску, Санкт-Петербургу и Сириусу (Сочи), а завершится фестивальный месяц грандиозным шоу в Москве 16 июля.

В столице и Санкт-Петербурге представлен самый большой лайнап. В московском Парке Горького 15 и 16 июля выступят более 60 музыкантов и коллективов. На Синей сцене – ANNA ASTI, HammAli&Navai, Элджей, GAYAZOV&BROTHER$, Ramil’, ELMAN, Andro, Gafur, Люся Чеботина, Mary Gu, L’One, JONY, "ИВАНУШКИ International", Zivert, Seville (Artik&Asti), Елка, МОТ, Лолита, Ольга Серябкина, MIA BOYKA и Клава Кока.

На Белую сцену выйдут Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66, 10AGE, HELLA HILLZ, Aarne, Асия, Эрика Лундмоен, Хаски, Платина, OG Buda, SALUKI, Антоха МС, Мэйби Бэйби, ANIKV, "Три дня дождя", LYRIQ и Kamazz.

На Фиолетовой сценe выступят КУОК, Zventa Sventana, Green Apelsin, "маяк", Наша Таня, XARISTA, Ocean Jet, MANTULINY, "мытищи в огне", КРИМИ КРАЙ, Levandowskiy & SCHE, HOLLYFLAME, Тося Чайкина, PALC, Luverance, "нееет, ты что", "видеокассета твоих родителей", 3.56 am, CHEBANOV, Тима Акимов и DAASHA..

Кроме этого, московская площадка предложит на выбор разные тематические зоны: "Видеоигры", "Технологии", "Лекторий", "Спорт", "Семья", "Развлечения", "Блогеры", "Косплей", "Творчество". Каждый сможет подобрать себе активность по вкусу: например, побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первым увидеть технологические новинки. Также для всех желающих будут доступны яркие фотозоны и анимационные шоу.

Позже организаторы также представят известных спикеров и блогеров – участников VK Fest – 2023. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте.

Ранее были анонсированы даты проведения второго Московского джазового фестиваля. Мероприятие в этом году пройдет с 19 по 25 июня. Фестиваль откроется совместной программой Игоря Бутмана и народной артистки России Ларисы Долиной.

