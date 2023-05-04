Зрители и эксперты выберут победителей в 15 номинациях "Премии "VK Клипов" – 2023"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис коротких вертикальных видео "VK Клипы" впервые проведет масштабную церемонию награждения клиперов в рамках отдельного мероприятия. "Премия "VK Клипов" – 2023" пройдет в июне, когда платформа будет отмечать трехлетие, и соберет большое количество селебрити и блогеров.

Среди номинантов – Алла Михеева, Ида Галич, Клава Кока, Мари Краймбрери, JONY, MIA BOYKA, Mary Gu и многие другие. Полный список доступен в специальном сервисе в приложениях "ВКонтакте" и "VK Клипы": именно в нем можно до 26 мая отдать голос за любимого клипера.

В этом году зрители и эксперты выберут победителей в 15 номинациях. Они определят лучшего автора, трендсеттера, краша, музыканта и прорыв года, самых смешных и спортивных клиперов, лучшую пару, бренд и сообщество года, а также победителей других категорий.

В 14 номинациях за клиперов сначала будут голосовать зрители: каждый сможет отдать по три голоса в каждой из категорий. После этого на основе голосов пользователей в каждой номинации будут определены три финалиста – победителя среди них выберут представители экспертного жюри.

Отдельной номинацией будет "Выбор зрителей". Она объединит номинантов из всех категорий, кроме "Сообщества года" и "Бренда года". В этой номинации победителя будут выбирать только пользователи – они смогут проголосовать за одного номинанта.

Гостей церемонии награждения ждет торжественная ковровая дорожка со звездными гостями, музыкальные выступления номинантов и приглашенных артистов, а также другие сюрпризы и перформансы от команды "VK Клипов".

"Регулярно к "VK Клипам" присоединяются тысячи новых клиперов, авторов и контент-мейкеров, а ежедневная аудитория платформы насчитывает более 25 млн пользователей и продолжает расти. Мы с радостью видим, как формат клипов становится настоящим культурным феноменом, который меняет жизни людей, дарит впечатления, эмоции, общение и новые смыслы. В этом году мы выводим нашу ежегодную премию на новый уровень – она становится самостоятельным событием, которое пройдет зрелищно и ярко, чтобы зрители, звезды и комьюнити могли вспоминать его весь год", – сказала CEO "ВКонтакте", "VK Клипов" и "VK Видео" Марина Краснова.

Онлайн-голосование и выбор победителей премии продлится до 26 мая. Результаты будут озвучены в июне. Победители получат памятные награды от "VK Клипов" и специальные эксклюзивные отметки в профиле. Дата и площадка проведения премии будут объявлены позднее.

Ранее стало известно, что почти 100 артистов выступят этим летом на фестивале VK Fest. Это музыканты, хиты которых больше всего популярны среди пользователей "ВКонтакте", постоянные участники чартов "VK Музыки", знаменитые рэп-исполнители, герои альтернативной сцены и восходящие звезды.