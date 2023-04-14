В парке "Кузьминки" состоится второй художественный фестиваль "Арт-пристань"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Кузьминки" 20 мая пройдет ежегодный фестиваль "Арт-пристань". Принять участие в фестивале приглашают всех российских художников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мастерам предстоит расписать 20 лодок по собственным художественным проектам. Посмотреть на авторские работы жители и гости столицы смогут в течение летнего сезона, до конца сентября.

Желающие поучаствовать в фестивале могут подать соответствующую заявку уже сейчас – они принимаются до 5 мая. Предварительно необходимо создать эскиз планируемого рисунка, а в самой заявке указать свои имя, фамилию или псевдоним, адрес электронной почты, номер телефона, а также прикрепить ссылку на макет работы, который будет реализован.

Экспертное жюри отберет 20 победителей, чьи имена объявят 7 мая. Финалистов пригласят на роспись лодок 20 мая. Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на сайте парка "Кузьминки".

Все необходимые материалы и баллончики с краской участникам раздадут на месте. Посетители парка смогут наблюдать за процессом, а также познакомиться с авторами и задать интересующие вопросы. Расписанные лодки станут арт-объектами парка.

Главные цели фестиваля – развитие уличного искусства, поддержка молодых художников и создание более комфортной современной городской среды для жителей при помощи художественного оформления.

Также 20 мая отмечается день рождения парка "Кузьминки", в связи с чем здесь будут организованы познавательные лекции, различные занятия и другие мероприятия.

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