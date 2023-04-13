МГТУ имени Баумана проведет мастер-классы на площадке "Пасхального дара"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научная станция Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана организует мастер-классы на фестивале "Пасхальный дар" на улице Перерва. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

Гости мероприятия смогут познакомиться с работой инженеров и попробовать себя в конструировании и моделировании. Юным посетителям расскажут о гиперболоидных конструкциях и электричестве.

"Сегодня во многих школах открыты инженерно-технические классы, где ребята не только углубленно изучают математику и другие точные науки, но и знакомятся с радиоделом, строительными технологиями, узнают много нового об обработке металлов. И теперь надо идти дальше: заинтересовывать ребят, которые пока не открыли для себя инженерные науки", – рассказал проректор по науке и цифровому развитию университета Павел Дроговоз.

Мастер-классы по 3D-моделированию состоятся в 12:00 15, 16, 22 и 23 апреля, в 12:00 и 15:00 17 апреля, в 15:00 18 и 19 апреля, а также в 15:00 20 и 21 апреля. Школьники будут создавать 3D-модель символа Пасхи.

Занятия по гиперболоидным конструкциям пройдут 15, 19, 22 и 23 апреля. На них посетители смогут собрать собственную башню-подставку для пасхального яйца. Мастер-классы по основам блочного программирования и разработке игр Scratch планируются 15, 16, 17, 21, 22 и 23 апреля. Об электричестве, сопротивлении, светодиоде и другом детям расскажут 15, 16, 22 и 23 апреля.

Ранее сообщалось, что программа мероприятий в честь главного христианского праздника Пасхи состоится с 14 по 16 апреля на ВДНХ. Гости смогут испытать свою удачу в "яичной лотерее", стать участниками программы "Сказочная Карелия", обучиться росписи яиц и созданию пасхальных кукол.

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