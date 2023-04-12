Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в семи московских храмах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Фестиваль "Пасхальный дар" откроется в воскресенье, 16 апреля, у стен Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря и пройдет в семи храмах, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Там рассказали о большом праздничном пасхальном гулянии у стен мужского монастыря в Москве. В рамках него запланирован конкурс росписи ростовых моделей пасхальных яиц, концерт колокольного звона, мастер-класс по звонарскому делу, реконструкции и мастер-классы народных промыслов.

Также можно будет попасть на экскурсию по Высоко-Петровскому монастырю, поучаствовать в интерактивной программе, посмотреть концерт популярных артистов и фольклорных народных музыкальных коллективов.

Праздничные мероприятия организуют и на семи площадках, расположенных на территории московских храмов и монастырей. 21 апреля фестиваль пройдет в храме в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник в Царицыне, 22 апреля – в Богоявленском соборе в Елохове, 23 апреля – в храме благоверного князя Александра Невского при МГИМО, на Патриаршем подворье, в храме Живоначальной Троицы в Останкине, а также в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 15 апреля в Москве стартует фестиваль "Пасхальный дар". На 25 фестивальных площадках можно будет купить или сделать своими руками пасхальные сувениры. Также праздничные мероприятия организуют столичные храмы.

В столице также стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху". Москвичам предложили пожертвовать средства на покупку сувениров для пациентов московских и подмосковных госпиталей. На вырученные средства служба помощи "Милосердие" закупит для подопечных шоколадные яйца и куличи.



В столичных магазинах начали продавать куличи

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