Благотворительная акция "Дари радость на Пасху" стартовала в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху". Об этом сообщили в православной службе помощи "Милосердие".

"В этом году сотрудники и добровольцы службы будут в том числе поздравлять посетителей церковного штаба помощи беженцам в Москве", – сообщили в организации, уточнив, что каждому из беженцев вручат по куличу и шоколадному яйцу.

Ежедневно штаб посещают около 100 человек, поэтому для проведения акции необходимо закупить минимум 1,5 тысячи съедобных сувениров.

Помимо этого, организаторы благотворительной акции планируют поздравить с праздником пациентов госпиталей Москвы и Московской области.

Принять участие в акции можно, сделав пожертвование на сайте службы помощи "Милосердие". Стоимость одного подарочного набора (кулич и шоколадное яйцо) составляет 104 рубля.

"Чтобы поздравить всех подопечных проектов службы "Милосердие", нужно приобрести 15 925 подарков на сумму 1 656 200 рублей", – говорится в сообщении.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, помощь незнакомцам положительно влияет не только на адресатов, но и на тех, кто совершает добрые дела.

Ученые пришли к выводу, что часто помогающие другим люди в большей степени удовлетворены своей жизнью. Вместе с тем выяснилось, что чем моложе человек, тем больше удовлетворения он получает от помощи другим.



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