Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин подвел итоги акции "Добрая елка" в Москве. По словам мэра столицы, горожане исполнили более тысячи желаний подопечных благотворительных фондов, написал он в личном телеграм-канале.

"Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет. Они передали пожелания в фонды, а те, в свою очередь, разместили их на сайте акции и на городских елках", – написал градоначальник.

Собянин объяснил, что взять желание мог любой человек, а впоследствии подарить соответствующий предмет или сделать сюрприз.

Так, четырехклассник Иван Кургин в будущем хочет стать хирургом, поэтому его вместе с мамой пригласили на экскурсию в больницу при Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.

Пенсионерка Галина Сахарова получила в подарок электронагреватель для дачи, на которой проводит много времени. Теперь в ее доме станет комфортнее благодаря горячей воде.

Также Собянин рассказал об Арсении Степанове, которому передали синтезатор. Мальчик обладает хорошим слухом и готовится к серьезным занятиям музыкой.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО. В минувшем году, по словам градоначальника, объем финансирования таких организаций достиг 600 миллионов рублей.



Собянин поблагодарил принявших участие в благотворительной акции "Добрая елка" москвичей

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