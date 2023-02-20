Фото: телеграм-канал "Мосволонтер"

Более миллиона человек присоединились к волонтерскому сообществу Москвы за 9 лет, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Волонтеры поддерживают культурные, благотворительные и патриотические акции, заботятся о животных в приютах и помогают организовывать мероприятия.

"Сегодня волонтерское движение столицы насчитывает больше миллиона человек. 170 тысяч из них присоединились к команде ресурсного центра "Мосволонтер". Это люди, для которых помощь другим – неотъемлемая часть жизни", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что с момента создания центра волонтерское сообщество стало площадкой, которая помогает всестороннему развитию. Сергунина добавила, что в центре проходят тренинги, встречи с экспертами, курсы по развитию компетенций.

На mos.ru сообщили, что с 21 февраля 2014 года к программам "Мосволонтера" присоединились порядка 64 тысяч человек. Партнерами центра выступают библиотеки, музеи, приюты для животных, колледжи, школы, больницы. Всего партнерами являются более 2,2 тысячи организаций.

Волонтеры ресурсного центра уже помогли участниками и гостям XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, организовали помощь в координировании шествия Бессмертного полка. В данный момент волонтеры могут показать себя в более чем из десяти направлений.

Москвичка Ольга Кузина является волонтером 42 года. Первым ее мероприятием стала московская Олимпиада-80. Женщина помогала и на Олимпийских играх в 2014 году. Кузина заняла должность ассистента Национального олимпийского комитета и сопровождала участников делегаций англоязычных стран, кроме того, она вела синхронные устные переводы.

"Помогать другим и совершать добрые дела для меня очень важно. Вклад каждого волонтера делает жизнь в городе лучше. Мне особенно нравится привлекать в наше движение людей старшего поколения – моих ровесников. Делюсь с ними своим опытом и поддерживаю в начале пути", – рассказала Кузина.

В 2022 году Кузина получила знак отличия "Волонтер Москвы".

Порядка 12 тысяч участников проявили себя в рамках городской акции "Москва помогает". Волонтеры собирали гумпомощь для жителей новых регионов страны. Среди них оказался и Алексей Губатенко, который стал волонтером в феврале прошлого года. Кроме того, летом 2022 года мужчина попробовал себя в качестве координатора волонтеров.

"Ресурсный центр для меня – неотъемлемая часть жизни. Здесь я обрел новых друзей, стал членом большой и дружной команды, для которой нет чужих бед и проблем, а есть одно общее дело", – поделился Губатенко.

По словам спикера, он создал и возглавил отдел, объединяющий неравнодушных людей.

Ранее сообщалось, что зимний набор волонтеров-рекрутеров начался в Москве.

Каждый год ресурсный центр "Мосволонтер" проводит набор волонтеров-рекрутеров старше 16 лет. Для присоединения к команде необходимо пройти регистрацию на сайте и заполнить там анкету.



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