Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зимний набор волонтеров-рекрутеров начался в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Каждый год ресурсный центр "Мосволонтер" проводит набор волонтеров-рекрутеров старше 16 лет. Для присоединения к команде необходимо пройти регистрацию на сайте и заполнить там анкету.

Одной из основных задач рекрутеров является проведение интервью и составление информационного портфолио для отбора волонтеров для крупных и важных мероприятий. Кроме того, рекрутеры помогают координаторам отобрать претендентов на участие в федеральных и международных событиях, таких как Российский инвестиционный форум в Сочи, Восточный экономический форум во Владивостоке, Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане.

"Сегодня в городе более 950 тысяч волонтеров, которые готовы помогать. И для того чтобы у каждого был шанс стать частью самых ярких и масштабных событий, город предоставляет возможность активным жителям присоединиться к команде рекрутеров", – сказал директор центра "Мосволонтер" Александр Левит.

По его словам, рекрутеры провели в Москве уже 1 572 интервью.

В 2020 году в команду было подано 239 заявок от волонтеров, из которых 11 стали рекрутерами. Они приняли участие в 11 мероприятиях и провели 225 интервью. В 2021 году на участие подали более 200 заявок, из которых на этот раз 14 человек стали рекрутерами. Эти люди помогли провести 33 мероприятия и 683 интервью. В прошлом году заявили о себе 112 человек, из которых 19 попали в команду. Рекрутеры помогли с проведением 38 мероприятий и провели 664 интервью.

За 3 года помогли 44 рекрутера. В 2023 году планируется принять 25 человек. По данным центра "Мосволонтер", чаще всего рекрутерами становятся студенты в возрасте 18–25 лет.

Центр "Мосволонтер" ищет коммуникабельного, грамотно выражающего свои мысли и умеющего быстро печатать человека. Кроме того, большим преимуществом будет знание английского языка. Также рекрутер должен обладать терпением, стрессоустойчивостью, уметь анализировать информацию, быть точными и внимательным.

Отбор волонтеров-рекрутеров проходит в несколько этапов. Сначала будущие рекрутеры обучаются и проходят практику, а только затем входят в команду. Работа таких волонтеров отмечается в личной книжке волонтера. Кроме этого, участники могут получить брендированную экипировку и благодарственное или рекомендательное письмо по завершении участия в проекте. Лучшие рекрутеры получают бонусы.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году состав волонтерского сообщества Москвы пополнили почти 300 тысяч человек. Она отметила, что сегодня в Москве работают 950 тысяч добровольцев, которые принимают участие в различных акциях и оказывают помощь в организации мероприятий.

Более 170 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению с начала года

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