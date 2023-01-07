10:37Город
Почти 300 тыс человек присоединились к команде волонтеров Москвы в 2022 году
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В 2022 году состав волонтерского сообщества Москвы пополнили почти 300 тысяч человек, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Причем с каждым годом тех, кто хочет делать добрые дела, становится все больше. Это отзывчивые, трудолюбивые, внимательные и целеустремленные люди", – заявила она.
По словам Сергуниной, сегодня в Москве работают 950 тысяч добровольцев, которые принимают участие в различных акциях и оказывают помощь в организации мероприятий. Она отметила, что порядка 70% волонтеров – молодые люди, проходящие учебу в вузах или имеющие основную работу. Всего им доступны более чем 10 направлений добровольческой деятельности: культурное, патриотическое, событийное, экологическое, спортивное и другие.
В мэрии отметили, что волонтеры всегда нужны в музеях, театрах и библиотеках. Кроме того, в больницах нужны доноры и медицинские помощники, а в приютах для животных требуются зооволонтеры.
"Для того чтобы горожане могли посвящать больше времени волонтерской деятельности и совершать добрые поступки, этой осенью в столице было открыто три волонтерских окружных центра. Они работают ежедневно. Их уже посетили более пяти тысяч человек", – говорится в сообщении.
Ранее Сергунина рассказала, что организации города прислали более тысячи заявок с именами волонтеров, которые претендуют на знак отличия "Волонтер Москвы". Речь идет об образовательных учреждениях, некоммерческих организациях, городских и бизнес-структурах.
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