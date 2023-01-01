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Общество

Волонтер в костюме Деда Мороза поздравил жителей опасных районов Донецка

Волонтер в костюме Деда Мороза поздравил жителей опасных районов Донецка

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Под Новый год есть место чуду и храбрости даже в самых опасных районах Донецка. Один из волонтеров решил порадовать местных детей и, несмотря на частые обстрелы, отвезти туда сладкие подарки. Так, его бронированный автомобиль превратился в "сани Деда Мороза".

По его словам, сейчас мало кто доезжает до этих мест, однако и там живут семьи с детьми, которые тоже хотят получать подарки на Новый год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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