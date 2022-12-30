В аэроэкспрессах запустили поздравления от артистов Московского губернского театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В аэроэкспрессах запустили аудиопоздравления с Новым годом от артистов Московского губернского театра, сообщили в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".

"В поездах "Аэроэкспресс" на всех направлениях движения зазвучали голоса артистов Московского губернского театра", – отметили в сообщении.

В компании уточнили, что поздравления пассажиры смогут услышать перед отправлением поездов из аэропортов и с вокзалов. В этом году с праздником поздравляют актеры театра и кино Карина Андоленко, Антон Хабаров и Никита Кологривый.

Пассажиры услышат новогодние поздравления до 5 января. Также в залах ожидания компании "Аэроэкспресс" установили елочные и световые гирлянды.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене запустили сверкающий новогодний поезд "Москва-2020", украшенный миллионами кристаллов.

Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что всего в метро по поручению Сергея Собянина в этом году запустили 13 праздничных поездов, однако сверкающий состав запущен впервые.



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