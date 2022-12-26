Дед Мороз поздравит с Новым годом пассажиров Мострансавто

Фото: телеграм-канал "Мострансавто"

Аудиопоздравления от Деда Мороза будут звучать в новогодние праздники для пассажиров подмосковных и пригородных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Мострансавто.

"Аудиосообщение от зимнего волшебника будет транслироваться в салонах автобусов, его можно будет услышать на городских, пригородных и междугородних маршрутах, а также на автовокзалах и автостанциях пассажирского перевозчика", – говорится в сообщении.

Кроме того, на ряде объектов транспортной инфраструктуры Мострансавто можно будет услышать новогоднюю музыку. Как рассказали в пресс-службе, в этом году перевозчик присоединился к акции "Почта Деда Мороза", украсил гирляндами и мишурой некоторые автобусы.

Ранее "десант" Дедов Морозов спустился с крыши Морозовской детской больницы в Москве. Так столичные спасатели поздравили юных пациентов медучреждения с наступающим Новым годом.



Сотрудники МЧС поздравили пациентов Морозовской детской больницы

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