Традиционная выставка дизайнерских елей открылась на Кузнецком мосту в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Традиционная выставка дизайнерских елей открылась на Кузнецком мосту в дни фестиваля "Путешествие в Рождество". Свои работы представили начинающие дизайнеры, молодые художники и студенты творческих вузов из Луганской Народной Республики, города Азова Ростовской области и других российских регионов.

Центр столицы украсили 15 дизайнерских елок. Главной темой стали российское искусство, живопись, музыка, архитектура и спорт. Каждое дерево отличается по стилю.

К примеру, Марина Павлюк черпала вдохновение для работы в жостовской росписи: ель украшена грибами мухоморами и ягодами калины. Это мотивы, которые используют в русских народных художественных промыслах. Композицию дополнили шары красного и зеленого цветов, олицетворяющих добро, процветание и здоровье.

Фишкой новогодней ели Елене Галкиной стала хохломская роспись. Акцент сделали на жар-птице, которая выполнена красной росписью по золотому фону. Также дерево украшают красные и золотые шары и традиционная деревянная елочная игрушка лошадка-качалка красного цвета.

Для автора бренда женской одежды LACRIMOSA.BRAND Элины Колмыковой источником вдохновения стала гжель. Ее ель декорировали бело-голубыми расписными керамическими шарами и фигурками из переработанного пластика, что показывает, как переплетаются искусство росписи и актуальная сегодня тема экологии.

Максим Романов из РГУ имени Косыгина напомнил о том, что Новый год и Рождество – время, когда исполняются самые сокровенные желания. Поэтому он обратился к балету "Щелкунчик". Его елка выполнена в красно-золотой гамме и украшена фигурками главного героя этой сказки, нотами и часами.

Екатерину Михайлову на создание декора вдохновил балет "Лебединое озеро". Главный цвет – белый, главные герои – белые лебеди и танцующие балерины, а еще ель украшают шары, сосульки и золотые кисти.

Ель по мотиву сказки "Морозко" создала Александра Долгополова. Молодой дизайнер использовала символичные образы персонажей известной сказки, которые призывают задуматься о таких важным вещах, как радость, любовь, уважение и трудолюбие.

Елку про детство и волшебство, вдохновленную фольклорными образами из русских сказок "Колобок", "Золотая рыбка", "По щучьему веленью", представила Евгения Панченко из Азова. Эту елку украсили 45 игрушек, расписанных вручную маленькими учениками Евгении Панченко.

Дизайнер Сергей Ефремов назвал свою елку "О спорт, мы – мир!" Он показал, что новогодние праздники – это не только время новых свершений, достижений, замыслов, но и момент, когда ставятся себе цели.

Студентка МГУ Мария Севостьянова создала образ новогодней елки, опираясь на русскую классическую литературу. Ее елка передает атмосферу дворянской жизни XVIII–XIX веков, в ее оформлении преобладают классические цвета для русского усадебного интерьера – белый и голубой, а среди украшений можно встретить снежинки, усадьбу с колоннами, овальный медальон с лепниной, книги, перо и даже незабудку.

Художник Аркадий Петров представил елку в образе русского авангарда и представил шары с репродукциями известных супрематических работ Василия Кандинского, Николая Суетина и основоположника конструктивизма Владимира Татлина.

На прогулку по Тверской улице приглашает Юлия Стаценко. Для украшения ели подобрали игрушки, которые напоминают о самых значимых местах парадной улицы столицы. Венчает елку красная кремлевская звезда.

Дизайнер Лариса Каменская сделала "космическую елку": кроме игрушек-ракет, шаров и спутников, на елке можно увидеть гирлянды из флажков с фотографиями космонавтов и ученых-разработчиков. Дизайнер Вера Прокина и художница Екатерина Белявская пригласили отправиться во времена советского детства, где было молоко в треугольной упаковке и сгущенка в синей банке. Игрушки на елке созданы в виде знакомых упаковок, в которых продавались продукты той эпохи, к примеру индийский чай, сода, соль, пачка рафинированного сахара, мандарины. Мешок Деда Мороза украсили принтом банки черной икры.

Елка "Азбука" приглашает вспомнить школьное детство, где есть первый звонок, первый класс, первая учительница и первое знакомство с буквами. Дизайнер Игорь Мазур из Луганска – участник проекта "Россия. Горизонты" – украсил дерево игрушками с буквами русского алфавита, яркими елочными шарами и прописями.

Дизайнер и преподаватель творчества Таня Исаева представила елку "Традиция – любить", которую украсили игрушки из лыка, шары с русским орнаментом, слова-послания "Любовь", "Счастье", "Радость", "Благополучие", "Доверие", а также светящиеся сердца-гирлянды, которые олицетворяют теплоту и поддержку семьи.

Ранее сообщалось, что по приглашению Сергея Собянина в период с 3 по 8 января 2023 года юные жители российских регионов, в том числе новых субъектов страны, посетят Москву в рамках проекта "Город открытий". Поездку организуют для членов многодетных семей, детей военнослужащих, а также победителей и призеров олимпиад.

В Москве заработали площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!