В Москве подготовили обширную программу для детей из регионов в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

По приглашению Сергея Собянина в период с 3 по 8 января 2023 года юные жители российских регионов, в том числе новых субъектов страны, посетят Москву в рамках проекта "Город открытий". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Поездку организуют для членов многодетных семей, детей военнослужащих, а также победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад. Гости столицы смогут посетить креативные кластеры, технологичные компании, а также получить новые навыки и компетенции. В списке объектов для посещения – ВДНХ, "Зарядье", "Сколково", Дарвиновский музей и другие точки.

"Дети из регионов приезжают в Москву, где своими глазами могут увидеть, что такое инновации. Надеемся, что это поможет им открыть новые возможности для развития и определиться с будущей профессией", – сообщил председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

В рамках поездки в Москву ребята также смогут посетить новогодние представления в Кремле и Гостином дворе.

Сообщается, что поездка в столицу будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию ребят, а также развитию детского образовательного туризма и укреплению связей между Москвой и российскими регионами.

Ранее сообщалось, что дети участников спецоперации из Москвы могут посетить один из столичных катков бесплатно. Получить билет на ледовую площадку можно очно или в онлайн-формате. В список включены катки в парках Сокольники, Красная Пресня, Бабушкинском, Измайловском, Перовском и на других столичных территориях.



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