Дети из московских семей участников СВО смогут посетить катки в парках города бесплатно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Юные жители столицы, у которых в семье есть участник спецоперации на Украине, смогут получить бесплатный проход на один из катков в парках столицы, подведомственных департаменту культуры города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Они получат пригласительные, с помощью которых смогут оформить бесплатный электронный билет на сайтах парков. Услуги проката коньков и аренды ячейки для хранения вещей также будут доступны бесплатно", – рассказали на портале.

Проход будет доступен в 14 популярных катков, расположенных в разных местах столицы. Например, в Парке Горького предусмотрено два сеанса – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Посетить каток можно в любой день, кроме понедельника. Также ледовая площадка доступна в садах "Эрмитаж" и имени Баумана, а также в Таганском парке.

Помимо этого, бесплатно покататься можно будет в парках Сокольники, Красная Пресня, Бабушкинском, Измайловском, Перовском, Воронцовском и Лианозовском парках.

Услугу можно оформить как в дистанционном формате, так и на месте через администрацию.

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