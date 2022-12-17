Москвичи активно участвуют в предновогодних акциях в поддержку участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в Москве в преддверии праздников проходят акции, посвященные поддержки участников спецоперации, горожане принимают в них активное участие. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в центрах госуслуг проходит акция "Письма для наших героев". Москвичи могут подписать для российских военнослужащих открытки, изображения для которых предоставил Главархив. А с 1 по 16 декабря в городе проходила акция "Поделись теплом": в рамках нее порядка 10 тысяч горожан собрали для участников СВО больше 8,5 тысяч теплых вещей и свыше 5 тысяч писем.

Послания с добрыми словами и подарки для военнослужащих также подготовили воспитанники центров для сирот, семейных и реабилитационных центров. В рамках акции "Новогодние письма на фронт" они написали свыше 700 посланий и сделали больше 100 открыток и подарков. Презенты военным сделали и жители социальных домов: это и мыло ручной работы, и изделия из бисера, и вязаная одежда.

А в акции "С теплом в сердце" принимают участие школьники, студенты и преподаватели. Они тоже пишут письма для участников СВО. Не остались в стороне сотрудники Московской службы психологической помощи, которые собрали и отправили на фронт 240 килограммов конфет.

Еще одно мероприятие направленное на поддержку военнослужащих РФ пройдет 18 декабря в саду имени Баумана. Там участники "Московского долголетия" проведут благотворительную ярмарку, где будут представлены сделаные ими на занятия проекта поделки. Также там можно будет оставить пожертвование для благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы".

Ранее стало известно, что столичные школы собрали для образовательных учреждений Луганска и Донецка свыше 73 тысяч единиц учебников и различного оборудования. Речь идет в том числе о художественных книгах, компьютерах, мебели, спортинвентаре, хозяйственных товарах и многом другом.



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