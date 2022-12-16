Москвичи связали более 8,5 тыс вещей для мобилизованных в рамках акции "Поделись теплом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 10 тысяч горожан присоединились к акции "Поделись теплом" проекта "Московского долголетия". Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Участниками акции стали более 10 тысяч людей в возрасте от 7 до 80 лет и старше", – сообщил заместитель руководителя департамента Владимир Филиппов.

Участники проекта "Московское долголетие" связали для участников спецоперации более 8,5 тысячи теплых вещей, в том числе варежки и перчатки (около тясячи), носки (около 5 тысяч), шарфы.

Уточняется, что благотворительная акция проекта прошла в Москве в период с 1 по 16 декабря.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч новогодних подарков от Сергея Собянина было отправлено детям и семьям участников спецоперации в ДНР и ЛНР. Подарки помогли доставить волонтеры сообщества "STOлица" в рамках акции "Москва помогает".

До этого стало известно, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они подготовили для адресатов мягкие игрушки и другие новогодние сувениры. Их планируют отправить в ближайшее время.



Москвичи старшего поколения смогут передать участникам СВО письма и вязаные вещи

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