Новогодняя почта заработала в метро Москвы и на Северном речном вокзале

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

В Москве на специальных стойках "Живое общение" можно отправить новогодние открытки близким и Деду Морозу. Стойки расположены в метрополитене и на Северном речном вокзале, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Это добрая традиция, которая нравится нашим пассажирам. Почта будет работать в московском транспорте в шестой раз. Это приятный и очень запоминающийся способ поздравить своих родных и близких", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, на стойках "Живое общение" установлены почтовые ящики. Новогодняя акция проводится вместе с "Почтой России". Всего тираж открыток составляет 20 тысяч штук.

Ранее сообщалось, что в метрополитене на шести линиях начнут курсировать 30 новогодних поездов. Украшенные поезда будут перевозить пассажиров на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Калининской и Солнцевской линиях Московского метрополитена.

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