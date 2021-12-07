В столичном метро появятся 30 новогодних поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В московском метро начнут курсировать 30 новогодних поездов, первый праздничный состав уже начал развозить пассажиров на Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Составы "Ока" и "Русич" с яркими головными вагонами можно будет поймать на шести линиях метро", – говорится в сообщении.
Новогодние поезда будут курсировать на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Калининской и Солнцевской линиях Московского метрополитена.
Ранее сообщалось, что почти 20 новогодних елок появятся на станциях московского метро в преддверии Нового года. Также специалисты Дептранса начали украшать кассы и стойки живого общения. Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК и МЦД.
Столичное метро начали украшать к праздникам
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