Станции Московского метрополитена и МЦК украсят к Новому году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Почти 20 новогодних елок украсят станции Московского метрополитена в преддверии праздника. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы начали украшать кассы и стойки живого общения в метро. А еще устанавливаем главные символы Нового года – зеленые и пушистые елки. С понедельника 17 елок будут радовать вас на станциях Кольцевой и смежных с ней линий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничные ели будут установлены на "Белорусской", "Краснопресненской", "Комсомольской", "Павелецкой", "Таганской", "Проспекте Мира", "Добрынинской", "Курской, "Парке культуры", "Киевской" и "Октябрьской".

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что объекты столичной транспортной инфраструктуры традиционно начинают украшать в начале декабря по поручению Сергея Собянина.

"Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК и МЦД, шесть автовокзалов", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что территорию "Парка Яуза" впервые украсят к Новому году. На территории парка планируется разместить свыше 100 украшений. В частности, на Северодвинской улице появится световая арка и тоннели в форме елочных шаров, а в Лазоревом проезде и парке спорта установят елки и световые инсталляции в виде животных.