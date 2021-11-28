"Парк Яуза" впервые украсят к Новому году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Территорию "Парка Яуза" впервые украсят к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Как напомнил заммэра Петр Бирюков, в этом году в пойме реки Чермянки было благоустроено две территории, которые превратили в пространства для отдыха и занятий спортом.

"Они вошли в состав будущего "Парка Яуза". Поэтому было принято решение красиво оформить территории нового парка, чтобы создать новогоднее настроение у его гостей", – сказал заммэра.

Уточняется, что всего на территории парка планируется разместить свыше 100 украшений. Так, на Северодвинской улице появится световая арка и тоннели в форме елочных шаров, в Лазоревом проезде и парке спорта "Яуза" установят елки и световые инсталляции в виде животных, у Ростокинского акведука разместятся 14 наклонных елей, касающихся земли макушками, а в "Саду будущего" поставят конструкции в виде новогодних шаров, а также светящихся животных.

Ранее не Поклонной горе завершили монтаж двадцатиметрового новогоднего шара. Конструкция состоит из 176 тысяч светодиодов, в ее вес достигает 35 тонн. Внутри шара будут проходить световые шоу с музыкальным сопровождением.

