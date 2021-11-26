Инсталляцию в виде полярных медведей начали монтировать на проспекте Мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На проспекте Мира в Москве началась установка праздничной конструкции в виде полярных медведей. Разместят инсталляцию вблизи Ростокинского акведука, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Впервые световая композиция появилась на проспекте в канун 2019 года. В 2020 году медведей перенесли в Парк Горького, после чего местные жители попросили вернуть инсталляцию в Ростокино, сопроводив свои пожелания хештегом #умкавернулся.

Центральная часть конструкции представляет собой белую медведицу с Умкой на льдине. По бокам размещены медведи поменьше, а также световые ели. В совокупности длина композиции составляет более 300 метров.

"В городе будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Полностью завершить монтаж планируем до середины декабря", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что в центре столицы на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий Мост появятся праздничные светящиеся арки. На Поклонной горе уже завершили монтаж двадцатиметрового новогоднего шара.