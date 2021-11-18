Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице начали устанавливать праздничные декоративные конструкции и новогодние ели, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы завершатся до середины декабря.
"Традиционно мы заранее приступаем к украшению города к Новому году и Рождеству, чтобы создать у москвичей и гостей столицы особое праздничное настроение", – сказал Бирюков.
В настоящее время монтируются крупные декоративные конструкции, в том числе световые тоннели и арки в центральной части города. В общей сложности в городе установят свыше четырех тысяч световых декоративных конструкций.
Заммэра подчеркнул, что особую атмосферу создадут новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. По его словам, пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних улиц.
На Поклонной горе снова появится огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров. У Триумфальной арки разместят световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения расставят не только у центральных входов, но и по всей территории.
Кроме того, яркое новогоднее оформление получит парк Северного речного вокзала, масштабное благоустройство которого завершилось год назад. Его территорию украсят новогодняя ель и световые шары с теплым золотистым сиянием.
Впервые празднично оформят благоустроенные территории будущего парка "Яуза". Украсят участок от Ростокинского акведука до Северодвинской улицы. Там установят шесть новогодних елей, фигуры животных, световые арки, шары и звезды.
Ранее Бирюков сообщал, что для украшения города применятся современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники тратят в 10 раз меньше электроэнергии, они безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Перед новогодними праздниками в городе изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, что создаст праздничное настроение у москвичей и гостей столицы.
Тысячи световых конструкций установят в Москве
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