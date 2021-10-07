В Москве завершается благоустройство территории у станции "Мичуринский проспект" БКЛ

07:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве возле станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершается комплексное благоустройство территории. Основные работы проходят на улице Удальцова от дома 32, корпуса 1, до дома 87. Общая площадь благоустраиваемой территории – более трех гектаров, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Специалисты комплекса убрали воздушные провода под землю, проложили новые инженерные коммуникации, а также разбили газон. Сейчас на завершающий этап выходят работы по устройству новых тротуаров.
Помимо этого, вблизи станции обновят остановочные павильоны и установят навигационные стелы. Для автомобилистов организуют новые парковочные места, а асфальтобетонное покрытие проезжей части обновят. Для пешеходов оборудуют дополнительные наземные переходы, которые оснастят контрастным освещением. Также возле станции установят более 50 уличных фонарей.
Кроме того, на благоустраиваемой территории высадят деревья и кустарники.
Коснется благоустройство и территории у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской Деревни. Там высадят цветы и установят арт-объект "Птицы", который будет напоминать о важности бережного отношения к природе.
Полностью завершить работы планируют до конца текущего года.
Ранее Сергей Собянин рассказал о создании комфортной среды в жилых районах города в 2021 году. В своем личном блоге он сообщил о нескольких крупных проектах, которые реализовали в Южном административном округе.
В районе станций Стрешнево и Щукинская проведут благоустройство
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