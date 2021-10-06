Парковую территорию благоустроили на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столичном районе Южное Бутово благоустроили парковую территорию вблизи улиц Маршала Савицкого и Брусилова. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Построили амфитеатр со сценой и зрительным залом для проведения районных праздников и концертов, оборудовали площадку для стритбола, обустроили зону с удобными лавочками для тихого отдыха, обустроили улично-тропиночную сеть с учетом "народных троп", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты установили более 120 новых фонарей, а также высадили около 5 тысяч кустарников и более 160 деревьев, уложили газон и разбили цветники.

"В ближайшее время обновим детские и спортивную площадки, оборудуем новую площадку для выгула собак", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новое общественное пространство появилось около Культурного центра имени летчика Ивана Астахова на юго-востоке столицы.

Специалисты устроили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны со скамейками для отдыха, дополнительно высадили более 200 кустарников, живую изгородь и обновили газон.

