Парковую территорию благоустроили на юго-западе Москвы

16:47
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В столичном районе Южное Бутово благоустроили парковую территорию вблизи улиц Маршала Савицкого и Брусилова. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Построили амфитеатр со сценой и зрительным залом для проведения районных праздников и концертов, оборудовали площадку для стритбола, обустроили зону с удобными лавочками для тихого отдыха, обустроили улично-тропиночную сеть с учетом "народных троп", – говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты установили более 120 новых фонарей, а также высадили около 5 тысяч кустарников и более 160 деревьев, уложили газон и разбили цветники.
"В ближайшее время обновим детские и спортивную площадки, оборудуем новую площадку для выгула собак", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новое общественное пространство появилось около Культурного центра имени летчика Ивана Астахова на юго-востоке столицы.
Специалисты устроили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны со скамейками для отдыха, дополнительно высадили более 200 кустарников, живую изгородь и обновили газон.
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