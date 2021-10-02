Современное общественное пространство появилось на юго-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Современное общественное пространство появилось в сквере в столичном районе Текстильщики, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Завершили благоустройство сквера в 1-м Саратовском проезде в районе Текстильщики. Там обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали детскую площадку: установили многоуровневый игровой комплекс, качели-"гнезда" и веревочную полосу препятствий, обустроили спортивный комплекс и площадку для игры в баскетбол", – говорится в сообщении.

Также специалисты установили скамейки и садовые качели, привели в порядок газоны и разбили в центре сквера альпийскую горку. На территории дополнительно высадили свыше 1,4 тысячи кустарников и более 80 деревьев.

Ранее сообщалось, что в районе Новокосино на востоке столицы благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. Там появилась большая игровая зона для детей и площадка с уличными тренажерами. Для любителей экстремальных видов спорта организован скейт-парк и памп-трек. Также по территории проложили велосипедную дорожку.

