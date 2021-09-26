В октябре в Зюзино начнется первый переезд по программе реновации – Собянин

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В столичном районе Зюзино в октябре начнется первый переезд по программе реновации. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В октябре в Зюзино начнется первый переезд по реновации, 450 человек въедут в новостройку на улице Малая Юшуньская. До конца года планируем начать заселение еще трех домов", – рассказал градоначальник.

Он добавил, что помимо этого в Зюзине ведется комплексной благоустройство в рамках программы "Мой район". В настоящий момент работы завершились на Черноморском бульваре. Там установили фонтан, детские и спортивные площадки.

В общей сложности, по словам мэра, в Зюзине возведут 24 социальных объекта. В их числе музыкальная школа, детский сад, школа на 700 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Помимо этого, власти планируют провести реконструкцию поликлиники на улице Каховка.

Также в настоящее время благоустраивается территория вокруг строящейся станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Ее планируется открыть до конца года, вместе с обновленной станцией "Каховская".

Ранее расселение по программе реновации началось в Северном Бутове. Это восьмой район юго-запада столицы, где в рамках программы горожане получают новые квартиры.

