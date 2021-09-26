В октябре в Зюзино начнется первый переезд по программе реновации – Собянин

17:30
Фото: vk.com/mossobyanin
В столичном районе Зюзино в октябре начнется первый переезд по программе реновации. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В октябре в Зюзино начнется первый переезд по реновации, 450 человек въедут в новостройку на улице Малая Юшуньская. До конца года планируем начать заселение еще трех домов", – рассказал градоначальник.
Он добавил, что помимо этого в Зюзине ведется комплексной благоустройство в рамках программы "Мой район". В настоящий момент работы завершились на Черноморском бульваре. Там установили фонтан, детские и спортивные площадки.
В общей сложности, по словам мэра, в Зюзине возведут 24 социальных объекта. В их числе музыкальная школа, детский сад, школа на 700 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Помимо этого, власти планируют провести реконструкцию поликлиники на улице Каховка.
Также в настоящее время благоустраивается территория вокруг строящейся станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Ее планируется открыть до конца года, вместе с обновленной станцией "Каховская".
Ранее расселение по программе реновации началось в Северном Бутове. Это восьмой район юго-запада столицы, где в рамках программы горожане получают новые квартиры.
Первый переезд по реновации начнется в районе Зюзино уже в октябре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: