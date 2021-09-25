В Северном Бутове передали под заселение первый дом, построенный по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расселение по программе реновации началось в Северном Бутове. Это восьмой район юго-запада столицы, где в рамках программы горожане получают новые квартиры, сообщили в столичном департаменте градостроительной политики.

Новостройка расположена по адресу: Феодосийская улица, дом 7/1. В ближайшее время в нем поселятся почти 200 семей из соседних домов.

"Расселяемые дома и новостройка расположены в непосредственной близости друг от друга, и таким образом жители сохраняют привычный уклад жизни, но в более комфортных условиях", – сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что 25 сентября на первом этаже новостройки начал работать центр информирования, специалисты которого окажут консультации участникам программы реновации.

Всего в Северном Бутове в рамках программы расселят шесть жилых домов. Завершить эту работу полностью планируют к 2028 году.

Ранее сообщалось, что в Царицыне началось расселение первых домов по программе реновации. Жители аварийных домов переедут в новостройку, расположенную на этой же улице.

