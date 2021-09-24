Жилой дом на 416 квартир ввели в эксплуатацию в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четвертый корпус в составе ЖК "Полярная, 25" ввели в эксплуатацию в Южном Медведкове. В 33-этажном доме 416 квартир, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
В доме также есть 110 кладовых, а на первых этажах организовали помещения для магазинов и других объектов. ЖК расположен между станциями "Бабушкинская" и "Медведково". Проект включает в себя жилые дома, детсады, школу и многоуровневые паркинги. В шаговой доступности есть парк у реки Чермянки и лесопарк у Яузы.
"Во время строительства корпуса специалисты провели 10 инспекционных проверок. На разных этапах стройки проверялись качество бетонных работ, проводились плановые измерения уровня радиации и уровня шума", – отметил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.
Специалисты продолжают контролировать строительство ЖК.
Ранее сообщалось, что в Царицыне началось расселение первых домов по программе реновации. Жители аварийных домов переедут в новостройку, расположенную на этой же улице.
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