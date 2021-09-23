Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в СЗАО

13:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в столичном районе Хорошёво-Мнёвники.
Новостройка находится по адресу улица Демьяна Бедного, дом 22.
"Это первый дом, часть жителей мы расселили, которые жили возле метро "Народного Ополчения". В целом это большой объем переселения в Хорошёво-Мнёвниках – 156 домов. 10 стартовых площадок для района – неплохо. Мы в некоторых районах с трудом одну-две площадки находим", – сказал мэр.
Собянин добавил, что для строительства новых домов в этом районе подобрано 11 стартовых площадок.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, в доме расположено 135 квартир с улучшенной планировкой. Также имеется подземная парковка. На нежилом первом этаже расположены технические службы, колясочные, рабочие места консьержей и помещения под офисы. В шаговой доступности от дома находятся школы, детские сады, поликлиника, объекты торговли и услуг.
Ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в районе Хорошёво-Мнёвники 205 семей переехали в новые квартиры по программе реновации. По его словам, до 2024 года в рамках первого этапа программы запланировано начать расселение 4,2 тысячи человек, проживающих в 20 домах.
В Хорошёво-Мнёвниках по программе реновации подлежат расселению и сносу 156 жилых домов общей площадью жилых помещений свыше 510 тысяч квадратных метров, в которых проживает почти 31 тысяча человек.
Собянин включил в программу реновации еще один дом
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