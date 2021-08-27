Более 200 семей переехали в новые дома в Хорошёво-Мнёвниках по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники 205 семей переехали в новые квартиры по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.

"На северо-западе Москвы два дома на проспекте Маршала Жукова, доме 20, корпусе 1, и доме 22, корпусе 2, снесены, жители дома 16 на улице Демьяна Бедного находятся в стадии переезда", – приводятся в сообщении слова Левкина.

По его словам, до 2024 года в рамках первого этапа программы запланировано начать расселение 4,2 тысячи человек, проживающих в 20 домах.

В пресс-службе отметили, что в Хорошёво-Мнёвниках по программе реновации подлежат расселению и сносу 156 жилых домов общей площадью жилых помещений свыше 510 тысяч квадратных метров, в которых проживают почти 31 тысяча человек.

Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.